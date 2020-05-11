أديب يكشف خطة الإخوان للتأثير على المصريين بسبب الكورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قنوات الإخوان والجزيرة تحاول استغلال أزمة الكورونا لإثارة غضب الشعب المصري.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "من هنا لحد العيد هتشوفوا هيعملوا إيه، ويقولوا إيه"، متابعا: "ورحمة أمي ما هنسيب حد يقرب من البلد دي".





وتابع الإعلامي عمرو أديب، "هما واطيين، ومشفتش أوطى من كده، أنا عمري ما اتكلمت على مرات حد فيهم، ولا ابن حد منهم"، مستطردا مخاطبا قناة الجزيرة: "موتوا بغيظكم.. بلدنا قوية، ووقت الأزمات إحنا أقوى كتير".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



