خبير اقتصادي: "مفيش واحد هيترفد من شغله رغم أزمة كورونا"

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصادر الدولة من العملية الأجنبية تأثرت بشكل كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا، والعالم أجمع يعاني من خلل بسبب هذا الفيروس.





وتابع "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك 22 مليون مواطن أمريكي خلال الفترة الأخيرة فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، معقبًا: "العالم كله تأثر بسبب هذه الأزمة حتى أمريكا".





ولفت، إلى أن أزمة كورونا مستمرة، وتوفر العلاج لن يحدث إلا بعد عام أو 18 شهرًا، ولذلك على الدولة أن توازن بين الحرب مع كورونا، والتنمية، ولذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء تصريحات بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر المبارك.





وأشار إلى أن الدولة قد تقوم بإجراءات تقشفية، ولكن هذه الإجراءات لن تشمل تخفيف الرواتب، ولكنه تشمل تقليص مصروفات الدولة، معقبًا: "مفيش واحد هيترفد من شغله رغم هذه الأزمة".



