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خبير اقتصادي: "مفيش واحد هيترفد من شغله رغم أزمة كورونا"

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصادر الدولة من العملية الأجنبية تأثرت بشكل كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا، والعالم أجمع يعاني من خلل بسبب هذا الفيروس. 

وتابع "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك 22 مليون مواطن أمريكي خلال الفترة الأخيرة فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، معقبًا: "العالم كله تأثر بسبب هذه الأزمة حتى أمريكا".

ولفت، إلى أن أزمة كورونا مستمرة، وتوفر العلاج لن يحدث إلا بعد عام أو 18 شهرًا، ولذلك على الدولة أن توازن بين الحرب مع كورونا، والتنمية، ولذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء تصريحات بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن الدولة قد تقوم بإجراءات تقشفية، ولكن هذه الإجراءات لن تشمل تخفيف الرواتب، ولكنه تشمل تقليص مصروفات الدولة، معقبًا: "مفيش واحد هيترفد من شغله رغم هذه الأزمة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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