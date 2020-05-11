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عمرو أديب لـ مذيعة بالجزيرة: "ورحمة أمي ما هسيبك"

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على إحدى مذيعات قناة الجزيرة بعد ادعائها أنه يتقاضى رشوة من وزارة الصحة.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الموزة اللي واقفة دي بتقول عليا إني باخد رشوة.. ورحمة أمي هرفع عليكي قضية، ومش هسيبك".

وقال الإعلامي عمرو أديب، "هو أنا مش هلاقي غير وزارة الصحة أخد منها رشوة.. وهاخد منها رشوة ليه، هي دي وزارة الصحة القطرية"، متابعا: "مش هسيبك وخلي الراجل اللي مشغلك يسندك".

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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مستجدات أزمة كورونا عمرو اديب الجزيرة

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