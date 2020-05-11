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"مقلب" بيومي فؤاد يتسبب في احتجاز ابنه بكمين في فترة حظر التجول

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر

تسبب مقلب بيومي فؤاد، في احتجاز ابنه داخل أحد الأكمنة المرورة بعد بداية فترة حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال محمد بيومي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنه أثناء عودته مع والده من العمل، استأذنه أن يسير بسيارته خلفه في حالة وجود كمائن مرورية، وذلك لأنه يمتلك تصريح عكسه هو ووافق على ذلك.

وتابع أنه عند مرورهم بكمين في شارع العريش بمنطقة الهرم في العاصمة المصرية القاهرة، أخبر بيومي فؤاد ضابط الشرطة أن من يقف خلفه يدّعي أنه ابنه وهو لا يعرفه، ثم خرج من الكمين وأغلق هاتفه الذكي، ليتسبب ذلك المقلب في احتجازه ويستنجد بأحد من أصدقائه أو أفراد عائلته لإخراجه.
"مقلب" بيومي فؤاد يتسبب في احتجاز ابنه بكمين في فترة حظر التجول
"مقلب" بيومي فؤاد يتسبب في احتجاز ابنه بكمين في فترة حظر التجول

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