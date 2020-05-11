"مقلب" بيومي فؤاد يتسبب في احتجاز ابنه بكمين في فترة حظر التجول





تسبب مقلب بيومي فؤاد، في احتجاز ابنه داخل أحد الأكمنة المرورة بعد بداية فترة حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.





وقال محمد بيومي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنه أثناء عودته مع والده من العمل، استأذنه أن يسير بسيارته خلفه في حالة وجود كمائن مرورية، وذلك لأنه يمتلك تصريح عكسه هو ووافق على ذلك.



