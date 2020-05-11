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ملخص الحلقة 21 من مسلسل "2 في الصندوق" للميرغني وأوس أوس

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس قناة أم بي سي مصر، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لنجمي مسرح حمدي الميرغني وأوس اوس، الذي يعد أولى بطلاتهم المطلقة للمشاركة به في المارثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "2 في الصندوق" العديد من المواقف الكوميدية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة.

ـ  دوعكي يقرر التنازل عن مهنئة رئيس رابطة جامعي القمامة.

ـ  وصول شوقي وزكي لـ المغرب.

ـ  نونا تطلب من والدها ترك العريس من أجل شوقي.

ـ  زوجت زعيم ممادو تأتي اليه في زيارة مفاجاة لـ القاهرة.

ـ  تقدم عريس لـ خطبة كراميلا ويعمل طبيب.

ـ  دوعكي يضغط على بولا المكوكي ويطلب منه أماكن وجود أبنائه.
ـ القبض على الحاج فودة تاجر المخدرات.

ـ  شوقي وزكي يبحثون على شغل داخل السوق المغربي.

ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وأبرزهم حمدي الميرغني، أوس أوس، انتصار، صلاح عبدالله، حجاج عبدالعظيم، هايدي رفعت، نهي عابدين، أحمد محمود عبدالله، ومن تأليف لؤي السيد.

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