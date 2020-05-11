برايتون يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلن بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون أنه تم اكتشاف إصابة جديدة لأحد اللاعبين بفيروس كورونا بعد ثبتت العينة إيجابيتها.

وقال باربر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس:"لسوء الحظ أصيب ثالث لاعب من الفريق بفيروس كورونا، لقد اكشتفنا الأمر بالأمس على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذناها في الأسابيع القليلة الماضية".

واختتم باربر تصريحاته قائلاً:"لم يشارك اللاعبون حتى الآن في أي تدريب كبير وعلى الرغم من ذلك لدينا إصابة جديدة بالفيروس".

وذكرت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى خوفا من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشبكة العالمية أنه حالة كبيرة من الرعب تسود داخل ليفربول الإنجليزي بعد ظهور أنباء قوية تفيد عن إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية وظهور العديد من الحالات الإيجابية مما أدى إلى اتخاذ الاتحاد الإنجليزي قرارا بإيقاف النشاط بشكل مؤقت للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأمر بات مرعبا للغاية في إنجلترا بعد اكتشاف العديد من الإصابات في الساعات الأخيرة وظهور أصوات تنادي بإمكانية تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي إلى أجل غير مسمى أو إلغائها من الأساس حفاظا على الأرواح ومنع انتشار تفشي الفيروس المميت.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن هذا الأمر أدى إلى انتشار حالة كبيرة من الغضب داخل جدران ليفربول الإنجليزي والمحترف في صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح والذي بات قريبًا من حسم لقب الدوري وذلك مع اتساع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه مانشستر سيتي إلى 25 نقطة كاملة.