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فايلر يضغط على الأهلي بسبب استئناف الدوري
الإثنين 11/مايو/2020 - 01:27 ص
أمل الحلفاوي
يمارس السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كل وسائل الضغط على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، من أجل الثبات على موقفهم لعودة النشاط الرياضي.
وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في شهر مارس الماضي، وتم تجديد المدة أكثر من مرة، وآخرهم لنهاية الشهر الجاري.
وشدد فايلر على ضرورة عودة النشاط الرياضي من جديد، وعدم إلغاء الموسم الحالي، في كل أحاديثه مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
ويجري مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالاته المكثفة مع اللجنة الخماسية خلال الأيام الماضية، من أجل دراسة الموقف والوقوف على حل لاستئناف النشاط.
يشار إلى أن الأهلي خاض 17 لقاء في مشوار الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وتمكن من الفوز فى 16 والتعادل فى لقاء وحيد، ويتواجد على قمة الجدول برصيد 46 نقطة.