عمرو أديب: العالم قرر يتعايش مع الكورونا.. والحالات ستزيد وسنستمر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل دول العالم تتجه لإعادة عودة الحياة بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا، مضيفا: "الفتح بقى شيء ضروري.. ولكن بعد الفتح عدد حالات الإصابة هتزيد".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "العالم قرر يعيش مع الكورونا، حتى لو الحالات زادت هنستمر للآخر"، مناشدا المواطنين عدم القيام بأي سلوك ليس ضروريا حماية لأنفسهم.





وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه يتفهم إصابة شخص أثناء عمله، مستطردا: "لكن مينفعش تجيلك في ماتش كورة".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



