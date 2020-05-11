إلهامي عجينة: "جزمة الأطباء فوق راسي.. ولكني لن أعتذر" (فيديو)

أوضح النائب إلهامي عجينة، ما حدث معه داخل مستشفى شربين، مؤكدا أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والهجوم عليه يأتي بسبب عدم معرفة الحقيقة.





وقال عجينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن ما حدث جاء بعد تلقيه مكالمة من مواطن يبكي قائلا: "إلحقني أبويا بيموت في مستشفى شربين ومش لاقي دكاترة".





وتابع قائلا: "سألت المواطن عن الطبيب المتواجد وطلبت منه التحدث معه ولكن دون جدوى وذهبت للمستشفى وسألت الأمن بعد تعريفه بشخصيتي عن المدير، ورد بأنه غير متواجد، وسألت على من ينوب عنه، وذهبت للطبيب المتواجد وقال إنه تخصص عظام".





ونفى النائب، اقتحامه المستشفى، مؤكدا أنه لم يقتحمه، والفيديو متواجد وأنه يمتلك مستندات من المستشفى عن ما يحدث بها من قصور.

وأشار عجينة، إلى أنه يكن كل احترام للأطباء والكوادر الطبية ولكنه لن يعتذر عن الواقعة لأنه لم يخطئ قائلا "لم أسعى للشو الإعلامي وجزمة الأطباء فوق راسي.. فكل نواب مصر يقومون بزيارة المستشفيات ولن أعتذر عما حدث".





ونفى عجينة تقديمه للجنة القيم بمجلس النواب 10 مرات مؤكدا مثوله أمامها مرتين فقط ولم أتطاول على أي نائبة في البرلمان وعلاقتي جيدة بالجميع والعديد من النواب تم إحالتهم للجنة القيم بسبب مشادات.





كانت قد أدانت إدارة مستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، تعامل إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.





وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم الأحد: في حوالي الساعة السادسة مساء أمس السبت، حضر النائب إلهامي عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير، ثم وصل المدير، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب، كان حضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية."





وأضافت المستشفى: "النائب تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه وهي كالآتي: زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".





وتابعت المستشفى "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين في الاستقبال، غير الأطباء الآخرين الذين ظهروا في الفيديو دا غير اللي في الأقسام فوق".





وفندت ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت: "ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، ونظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض في أماكنهم في غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الأرضيات وخلافه".





وحول اتهام النائب إلهامي عجينة، للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى: "النائب حضر الساعة 6 مساء، والثابت أن آخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات".





واختتمت بيانها بـ"كنا نتمنى كفريق طبي بمستشفى شربين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة أن يكون هناك دعم من النائب بدلا من هذا الأسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي ياسيادة النائب دورك أن تقف في ضهر الجيش الأبيض كما تقول وليس أن تعامل أفراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة ياسيادة النائب هذه المستشفى اللي حضرتك بتقول إنها فاشلة في خلال أقل من سنة ونصف، تم إنشاء عناية أطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الأطفال بالمحافظة، وإنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع أكثر من 5000 مريض، وإنشاء معمل حيوي متكامل، كما تم -تجديد قسم الأطفال بالكامل، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، وإنشاء وحدة غسيل كلوى جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوي (تحت الإنشاء).



























