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لهذا السبب.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بعد انتشار صورة جديدة تجمع بينها وبين زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وشاركوا أيضا بعض اللقطات من مسلسلها الجديد "فرصة تانية".

وتشارك ياسمين صبري في المارثون الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "فرصة تانيه"، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا بعد عرض أولى حلقات المسلسل، حيث لقى استحسانا كبيرا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.
كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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ياسمين صبري مسلسل فرصة تانيه فرصه تانيه تريند تويتر أحمد مجدي

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