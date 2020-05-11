متحدث النواب لـ إلهامي عجينة: الأطباء تاج فوق رأس الوطن (فيديو)

أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، دعم جهود الجيش الأبيض ودورهم التاريخي في ظل أزمة فيروس كورونا، على خلفية أزمة النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، مع أطباء مستشفى شربين.





وقال حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد: "نعتبر الأطباء تاج فوق رأس الوطن، وإذا صدرت أي إساءة من أي فرد نعتذر للأطباء نيابة عن المصريين".





وتابع "هناك فارق بين ممارسة الرقابة وافتعال الأزمات خاصة أن النائب إلهامي هجينة كرر الأزمة، ما كان يجب أن يتعامل بهذه الحدة وهذا الأسلوب مع الأطباء حتى لو هناك تقصير، كان يجب إبداء الملحوظات بشكل محترم وإخطار المسؤولين بها".





وأكمل "نحن داعمون تماما لجيش مصر الأبيض، بنقولهم شد حيلكم نحن مقدرون دوركم، لجنة القيم بمجلس النواب لم تنته بقرار بشأن إلهامي عجينة، وأعتقد أنه تم تحويله إلى اللجنة أكثر من 3 مرات".





وطالب عجينة بالهدوء قائلا: "أتمنى أن يهدئ ويعي لدوره، الرقابة لا تعني تعليق المشانق للناس، بل المساعدة في حلها".





وكانت قد أدانت إدارة مستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، تعامل إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.





وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم الأحد: في حوالي الساعة السادسة مساء أمس السبت، حضر النائب إلهامي عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير، ثم وصل المدير، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة في قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب، كان حضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية."





وأضافت المستشفى: "النائب تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه وهي كالآتي: زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".





وتابعت المستشفى "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين في الاستقبال، غير الأطباء الآخرين الذين ظهروا في الفيديو دا غير اللي في الأقسام فوق".





وفندت ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت: "ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، ونظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض في أماكنهم في غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الأرضيات وخلافه".





وحول اتهام النائب إلهامي عجينة، للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى: "النائب حضر الساعة 6 مساء، والثابت أن آخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات".



