بعد عرض الحلقة الجديدة.. مسلسل "النهاية" مطلوب على تويتر













تصدر مسلسل "النهاية" تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بعد عرض الحلقة السابعة عشر من أحداث المسلسل التي شهدت أحداثًا مشوقة.وكعادة يوسف الشريف، يخطف قلوب وعيون جماهيره كل عام بفكرة جديدة وأداء بسيط، وحقق مسلسل "النهاية" نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ويذاع مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وأحمد توفيق ومحمد العمروسي ومحمد لطفي وزكي فطين وباسم مغنية وعصام السقا وحسام داغر وعمرو عبدالجليل ومحمد جمعة.