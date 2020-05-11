رقص عادل إمام وداليا البحيري واكتشاف زوجته الأولى شرائه فيلا.. ابرز أحداث الحلقة 17 من "فلانتينو"









وشهدت الحلقة 17 من مسلسل "فلانتينو" العديد من الأحداث الجديدة والمثيرة.



ومن أبرز الأحدث التي جاءت في الحلقة 17 من مسلسل" فلانتينو" هو رقص فلانتينو، الذي يقدم دوره عادل امام، مع زوجته، نوار، وهي الفنانة داليا البحيري، على مهرجان "شقلطوني في بحر بيرة"، وذلك بعدما عاتبته على غيابه ليعدها بذهابه لها ليلا طالبا منها تحضير "فلاشة" حمو بيكا للسهر والرقص عليها وهو ما حدث بالفعل. وقام أمن الكومباوند الذي يضم فيلا بمتابعة رقص عادل إمام وداليا البحيري من شباك الفيلا.



وكانت المفاجأة هي علم زوجتة الأولى عفاف، أنه قام بشراءه فيلا جديدة، ولكنها لم تخبره باكتشافها الأمر لتطلبه لمرافقتها لمشوار وتأخذه على عنوان فيلته الجديدة، وهو ما جعله يشعر بأنها علمت بأمر زواجه من داليا البحيري.







والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر

يستمر مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل امام، في تصدر مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ ويتابعة الجمهور بشكل كبير.