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أول تعليق لـ غادة عبدالرازق بشأن أزمتها مع طارق الشناوي

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، حقيقة ما نشر على موقعها بشأن تقاضي الناقد الفني طارق الشناوي مبلغ مالي حتى يتحدث عن النجوم.

وأوضحت "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة "السوشيال ميديا" الخاصة بها، معقبة: "حد زق حد عشان ينشر الكلام ده عندي، عشان يعملي مشاكل.. مقصودة يعني".

وأضافت، "أنا مكلمتش طارق الشناوي عشان معرفهوش.. بس نشرت بإيدي توضيح للي حصل، ولو عايز نروح المحكمة نروح، ويشوفوا تليفوناتنا ويعرفوا مين عمل كده".

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

ونص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة وجاء فيه:

"السيد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة.. نثق بحسن تصرفكم في هذه الشكوى وما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوي اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.

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غادة عبد الرازق طارق الشناوي

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