نيفين أنور: سعيدة بمشاركتي في "القمر آخر الدنيا".. وشخصية "نادرة" كانت تحدي بالنسبة لي





أعربت الفنانة نيفين أنور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مؤكدة سعادتها بهذه التجربة، كونها أول تجربة لها ويشرفها تواجدها في موسم رمضان 2020".وقالت لـ"الفجر الفني": "تم ترشيحي للمسلسل عن طريق الفنان مؤمن نور، والمخرج تامر حمزة لشعورهم بإمتلاكي للموهبة بالإضافة انني دارسة وأنتمي لورشة النقابة الدفعة الثانية وكان يدرس لي الدكتور ياسر عزت وحصلت على ورشة مع الفنان حسام داغر بالدفعة ال31، وحازم فودة والاستاذ أحمد مختار".وأشارت إلى أن لذي جذبها للمسلسل أنه إجتماعي ومختلف وأعجبت بقصته جداً، كما أن شخصيتها في المسلسل مختلفة عن شخصيتها الحقيقية نهائياً، فكان هذا بالنسبة لها تحدي أن تجسد دور امراة صعيدية وبذلت جهدًا لحفظ اللهجة وطريقة الجلوس.واستكملت: "أجسد شخصية نادرة قريبة أحمد وجلال أولاد الحاجة كريمة، وزوجي جابر الذي يجسده الفنان أحمد إمام وأنا محطة من محطات توصيلهم لوالدتهم لبحثهم عنها في القرى".واختتمت حديثها قائلة: "كواليس العمل كانت جميلة جداً وأعجبت بروح التعاون كونها أول تجربة ليا، وتوجيهات المخرج تامر حمزة والمخرج المنفذ والفنان مؤمن نور والفنان أحمد إمام بما أن لديه تجارب أكثر مني وكانوا بيفيدوني وهذا الشئ ساعدني كثيراً".وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.