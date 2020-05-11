غادة عبدالرازق تكشف تفاصيل زواجها الأخير

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة غادة عبدالرازق، على زواجها، قائلا: "مبروك على الجواز.. احكلينا تفاصيل عن زواجك، والجواز حصل ولا هيحصل".





وردت "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "حصل"، فعقب "أديب"، "اتجوزتي في رمضان"، فأوضحت "عبدالرازق"، أنه عقد قرانها خلال شهر رمضان.





وكشفت الفنانة غادة عبدالرازق، أن هي وزوجها كانوا مرتبطين منذ فترة، وانفصلا، وعادا سويا منذ 8 شهور، ليعقب "أديب"، "هو اللي كسبان".





ومن جهة أخرى، أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.





ونص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة وجاء فيه:





"السيد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة.. نثق بحسن تصرفكم في هذه الشكوى وما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".





وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.





وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوي اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.