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بعد الحلقة السابعة عشر.. "الاختيار" مطلوب على "تويتر"

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر مسلسل "الاختيار" تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذاالك بعد عرض الحلقة السابعة عشر من أحداث المسلسل التي شهدت احداث كثيرة.

ويقوم أمير كرارة ببطولة مسلسل "الاختيار" مؤديًا شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 17 والتي ستعرض اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2020.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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مسلسل الاختيار الحلقة 17 مسلسل الاختيار تريند تويتر امير كرارة الاختيار 17 احمد العوضي

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