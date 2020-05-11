أحد العائدين من الهند: الإقامة في العزل بمرسى علم أكثر من ممتازة

نفى المهندس بحري أحمد ضيف الله، أحد المصريين العائدين من الهند، ما نشرته إحدى الجرائد أن المصريين العائدين من الهند إلى االعزل الصحي بمرسى علم قاموا بتكسير الفندق لعدم رضاهم على الوضع.





وقال "ضيف الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الكلام ده محصلش، ومش حقيقي، ومحصلش بينا وبين إدارة الفندق أي مشكلة"، مؤكدا أن الوضع أكثر من ممتاز.





وأضاف، "مفيش حد اعترض على أي حاجة، وإحنا مش جايين عشان الواي فاي، واشترينا شرائح لتشغيل الإنترنت".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



