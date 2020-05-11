مسلسل "البرنس" تريند "تويتر" لهذا السبب





تصدر مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة السابعة عشر من أحداث المسلسل التي شهدت احداث كثيرة.وشهدت أحداث الحلقة السابعة عشر، من مسلسل "البرنس" حول زيارة "فدوى" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة روجينا و"فتحي" أحمد زاهر لعبد الرحمن والد لبنى، واعترافها له بأن رضوان قام بالاعتداء عليها وقام بسرقتها، وأنها قامت بالإبلاغ عنه لكنها لم تقدر على التنازل، وإبلاغ فتحي له بأنه يشعر بالغضب نتيجة قيام زوجته بالإبلاغ عنه، دون الرجوع له، لكنه يعترف له بأنها ليست أخلاق رضوان، ليسأله عن سبب زيارتهم لهم، لتخبره بأنها لن تتحرك من المنزل دون تعزية زوجته.يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولة بجانب محمد رمضانأحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.