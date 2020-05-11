5 حالات جديدة مصابة بكورونا في الدوري الإسباني





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أعلنت في بيان رسمي عن اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت التقارير الصحفية أن رابطة الدوري الإسباني كانت قد ألزمت اللاعبون والمدربون والموظفون باجتياز اختبار فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات واستكمال البطولات.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها على شبكة الإنترنت أنه تم اكتشاف 5 حالات بفيروس كورونا بين لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني في بيانها أن المصابون سيخضعون لحجر صحي لمدة أسبوعين حتى يتم شفائهم نهائيًا من الفيروس قبل العودة للتدريبات في الفترة المقبلة.