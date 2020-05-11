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5 حالات جديدة مصابة بكورونا في الدوري الإسباني

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:08 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أعلنت في بيان رسمي عن اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت التقارير الصحفية أن رابطة الدوري الإسباني كانت قد ألزمت اللاعبون والمدربون والموظفون باجتياز اختبار فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات واستكمال البطولات.
وأكدت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها على شبكة الإنترنت أنه تم اكتشاف 5 حالات بفيروس كورونا بين لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية.
وأوضحت رابطة الدوري الإسباني في بيانها أن المصابون سيخضعون لحجر صحي لمدة أسبوعين حتى يتم شفائهم نهائيًا من الفيروس قبل العودة للتدريبات في الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفحص الطبي الذي تم إجراؤه أمس السبت كشف عن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف ريال بيتيس ولم يتم الكشف عن اسمهم بالإضافة إلى كلا من يانجيل هيريرا نجم غرناطة وريميرو نجم ريال سوسيداد ولودي نجم أتلتيكو مدريد.

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