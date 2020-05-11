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حمو بيكا يتصدر تريند "تويتر" لهذا السبب

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا تريند، موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بعد ظهوره ضحية لبرنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي" أمس على قناة أم بي سي مصر.

وينتظر الجمهور برنامج رامز جلال، المختلف في كل عام في شهر رمضان الكريم، ويختلف برنامج "رامز مجنون رسمي" عن السنوات السابقة حيث يقوم بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".

وقدم رامز جلال سلسلة من برامج المقالب خلال السنوات السابقة وأبرزهم "رامز واكل الجو"، "رامز قرش البحر"، "رامز ثعلب الصحراء".

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