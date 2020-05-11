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"فاض بنا الكيل".. شاهد رسالة خالد أبو بكر لرئيس مجلس النواب
الإثنين 11/مايو/2020 - 07:28 ص
كـسـاب أحـمـد
استنكر خالد أبو بكر، طريقة وتعامل النائب إلهامي عجينة، مع أطباء وممرضى مستشفى شربين بالدقهلية، موجهًا رسالته للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، في رسالته للدكتور علي عبد العال: "عاوزين نسمع آراءك في بعض التصرفات.. لقد فاض بنا الكيل في بعض الأمور، وحضرتك تعلمها تمامًا.. عاوزين محاضرة من حضرتك عن مفهوم الحصانة البرلمانية والخصوصية في عمل الموظف العام ومدى علاقة ذلك، ومدى صيانة القانون بالتوازي مع حق النائب في الرقابة واحترام خصوصية العمل".
وواصل: "الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري، وكثير من المحامين والقضاة تعلموا في مدرجه.. هل مفهوم الحصانة البرلمانية في عهدك تم توظيفه صح؟.. علمنا يا دكتور علي.. إحنا نسينا دروسك زمان.. ارجع وقولنا تاني مفهوم الحصانة البرلمانية، لكن الأمر بهذا الشكل خطأ والناس بتنسى مرة واتنين، ونتحمل مرة واتنين وتلاتة.. لكن عدم العدل والمساواة بين الناس او تقبل الإهانة بهذا الشكل أو بآخر أمر لا يرضى أساتذة القانون الكبار ".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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