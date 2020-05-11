بعد كشفه عن علاقته بالراقصة جوهرة.. عمر كمال يتصدر تريند جوجل





تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض حلقته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".ونفى عمر كمال، خبر ارتباطه بالراقصة جوهرة خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، لافتًا إلى أنها إنسانة خفيفة الظل والكل يحبها بسبب علاقتها الجيدة مع الجميع، كما قال: "أنا دائمًا مبتسم واكره التكشير".وأوضح عمر كمال، عن حقيقة ارتباطه مؤخرًا بفتاة إماراتية،لافتًا:"كان فيه مشروع ارتباط رسمي لكن لم نتفق".وأنكر عمر كمال شائعة أن الفتاة الإماراتية هي التي تتولى الإنفاق عليه، لافتًا إلى أنه يقوم بالإنفاق على نفسه من عمله في العديد من الدول، مُشيرًا إلى أن علاقته حاليًا بتلك بالفتاة جيدة،لافتًا إلى أنه لم يحصل على أي مقابل من غنائه لأغانى المهرجانات.