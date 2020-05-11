مسلسل الفتوه الحلقه 18.. فتوة "الجمالية" يعطي أمانه للجبالي قبل مقتله | تردد قناة الحياة الحمراء Red الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة

تصدر مسلسل الفتوه الحلقه 18مؤشرات تريندات "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل أحداث مسلسل الفتوه الحلقه 18 ، وموعد عرض وإعادة مسلسل "الفتوة"، وتردد قناة الحياة الحمراء الناقلة له.

تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 18

بدأ مسلسل الفتوه الحلقه 18، بسيطرة سيطر القتل والدم على في حي الجمالية، حيث قتل فتوة حى الجمالية المعلم صابر أبو شديد غدرا من المعلم فرج بتحريض من رياض الخولى وقبلها قتلت زوجته أحباب الفنانة عبير فاروق غدرا.

وحدثت معركة كبيرة حاول فيها رياض الخولي قتل حسن الجبالى "ياسر جلال" لكنه لم يتمكن وكان من قبل فى بداية الحلقة قد حاول محمود حافظ "فضل" قتل ثريا الفنانة غادة طلعت.





وتم قتل المعلم صابر أبو شديد أمام حسن الجبالي وقبل التقاط أخر أنفاسه، وسأله الجبالي عن قاتل والده لكنه أمنه أمانة قبل رحيله فقال له: "خد بالك من ليل ابنتى فهى أمانة فى عنقك".





وتركت جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها حاول المعلم عزمى "أحمد صلاح حسنى" أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، فى نفس الوقت تلملم زينب الجبالى ملابسها وتذهب لأمها إنعام سالوسة التى تأخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو .





وكان عبده ابن سيد اللبان يبلغ والده بأنه يحب "نورا" بنت حسن الجبالى ويخبره بأنه سوف يذهب ليقابل والدها حتى إذا رفض الذهاب معه لكن رياض الخولى يخبره بأنه لن يكون هناك حسن الجبالى.



