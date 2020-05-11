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مسلسل الفتوه الحلقه 18.. فتوة "الجمالية" يعطي أمانه للجبالي قبل مقتله | تردد قناة الحياة الحمراء Red الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:31 ص
مسلسل الفتوه الحلقه 18.. فتوة "الجمالية" يعطي أمانه للجبالي قبل مقتله | تردد قناة الحياة AlHayah الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة
تصدر مسلسل الفتوه الحلقه 18مؤشرات تريندات "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل أحداث مسلسل الفتوه الحلقه 18، وموعد عرض وإعادة مسلسل "الفتوة"، وتردد قناة الحياة الحمراء الناقلة له.
تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 18
بدأ مسلسل الفتوه الحلقه 18، بسيطرة سيطر القتل والدم على في حي الجمالية، حيث قتل فتوة حى الجمالية المعلم صابر أبو شديد غدرا من المعلم فرج بتحريض من رياض الخولى وقبلها قتلت زوجته أحباب الفنانة عبير فاروق غدرا.
وحدثت معركة كبيرة حاول فيها رياض الخولي قتل حسن الجبالى "ياسر جلال" لكنه لم يتمكن وكان من قبل فى بداية الحلقة قد حاول محمود حافظ "فضل" قتل ثريا الفنانة غادة طلعت.
وتم قتل المعلم صابر أبو شديد أمام حسن الجبالي وقبل التقاط أخر أنفاسه، وسأله الجبالي عن قاتل والده لكنه أمنه أمانة قبل رحيله فقال له: "خد بالك من ليل ابنتى فهى أمانة فى عنقك".
وتركت جميلة الغازية حارة الجمالية وقبل رحيلها حاول المعلم عزمى "أحمد صلاح حسنى" أن يثنيها عن ترك الحارة ويعترف لها بأنه يراها ست الستات، فى نفس الوقت تلملم زينب الجبالى ملابسها وتذهب لأمها إنعام سالوسة التى تأخذها بالحضن وتسامحها بعد أن تطلب منها السماح والعفو .
وكان عبده ابن سيد اللبان يبلغ والده بأنه يحب "نورا" بنت حسن الجبالى ويخبره بأنه سوف يذهب ليقابل والدها حتى إذا رفض الذهاب معه لكن رياض الخولى يخبره بأنه لن يكون هناك حسن الجبالى.
موع عرض وإعادة مسلسل الفتوه الحلقه 18 وتردد قناة الحياة الحمراء المناقلة له
موع عرض وإعادة مسلسل الفتوه الحلقه 18 على قناة الحياة الحمراء
يعرض مسلسل الفتوه الحلقه 18 على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.
تردد قناة الحياة الحمراء الناقلة لمسلسل الفتوه الحلقه 18
– القمر الصناعي: نايل سات
– التردد: 12206
– معامل الترميز: 27500
– الاستقطاب: عمودي
مسلسل الفتوة
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس, ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.
مسلسل الفتوه الحلقه 18.. فتوة "الجمالية" يعطي أمانه للجبالي قبل مقتله | تردد قناة الحياة AlHayah الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة
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