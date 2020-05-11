أحمد مجدي متهم في قضية قتل









أذيعت مساء أمس الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.جاءت الشرطة لمنزل أحمد مجدي "زياد" لكي تقبض عليه ولنقل جثمان آيتن عامر "ريهام" ، التي قامت بقتل نفسها، ثم ألقت بنفسها من شرفة المنزل.أنكر زياد أنه قتل ريهام، رغم إنكاره إلا أن النيابة لم تصدقه لوجود، بصماته على السكين التى قُتلت بها ريهام، ثم تم حبسه 4 أيام على زمة التحقيق.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.