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بأمر فايلر.. الأهلي يتحرك لضم 3 صفقات جديدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:41 ص
فايلر وجهاز الأهلي
فايلر وجهاز الأهلي
علي خلاف


نقل المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رغبته للجنة التخطيط في ضم ثلاثة صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يخطط لضم ثلاثة صفقات 

ويسعى مسئولوا جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بالاتفاق مع السويسرى رينيه فايلر، لحسم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

- بقاء رمضان صبحى

الصفقة الأولى التي يسعى الأهلي لحسمها هي رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى حيث يضعه السويسرى رينيه فايلر،  على رأس المطلوبين للاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد، باعتباره من أهم العناصر الأساسية بالقلعة الحمراء، وهناك بالفعل مفاوضات مستمرة مع صبحى لإقناعة بخطوة البقاء.

- باهر المحمدى

يستهدف نادى الأهلى ضم المحمدى لصفوفه فى الموسم الجديد، في ظل القدرات والإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها جوكر الدراويش فى الجوانب الدفاعية.

موليكا

الصفقة الثالثة التي يرغب السويسرى رينيه فايلر فى ضمها هي  المهاجم الكونغولى للفريق خلال الموسم الجديد، فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها مع مازيمبى.

وهناك بالفعل اتصال من جانب الأهلى مع اللاعب ووكيل أعماله لإقناعه بالانضمام للأهلى.

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