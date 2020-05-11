بعد تصدره تريند جوجل.. أبرز تصريحات عمر كمال مع إيناس الدغيدي





تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهوره مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" عبر شاشة القاهرة والناس.



وأثار عمر كمال، الجدل بتصريحاته خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" حيث كشف لأول مرة أسرار عن حياته.



ويرصد "الفجر الفني" أبرز تصريحات عمر كمال مع إيناس الدغيدي



1- أكد عمر كمال، أن علاقته بالراقصة جوهرة، عمل فقط، مُوضحًا:" أنها إنسانة خفيفة الظل والكل يحبها بسبب علاقتها الجيدة مع الجميع.



2- أوضح حقيقة ارتباطه مؤخرًا بفتاة إماراتية، قائلًا: "كان فيه مشروع ارتباط رسمي لكن لم نتفق".



3- أنكر عمر كمال شائعة أن الفتاة الإماراتية هي التي تتولى الإنفاق عليه، لافتًا إلى أنه يقوم بالإنفاق على نفسه من عمله في العديد من الدول، مُشيرًا إلى أن علاقته حاليًا بتلك بالفتاة جيدة،



4- أكد أنه لم يحصل على أي مقابل من غنائه لأغانى المهرجانات.



5- أعرب عن استيائه الشديد من طريقة حديث صديقه حسن شاكوش عنه في وسائل الاعلام، لافتًا إلى أن سبب خلافه معه ليس بسبب الأموال لكن بسبب طريقة حديثه السيئة عنه، مُوضحًا: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار واحنا كده بنتعامل بميت وش، احنا بشكل عام بنتكلم لكن اللي في القلب في القلب وده شغل نفاق.



6 - كشف عمر كمال أن والده كان مُلتزمًا دينيًا،وأنه لو كان على قيد الحياة لم يكن سيسمح له بالعمل في مجال الفن.



7- أشار إلى أنه لا يتعاطى أي مخدرات وأنه يحافظ على أداء جميع الصلوات، مؤكدًا: "حياتي نضيفة لا بشرب سيجارة ولا غيره، وبحافظ على فرض ربنا، وأنا لو اشتغلت في كباريه أو ديسكو زي ما بخش زي ما بطلع لا ببص يمين ولا شمال وبخلص شغل وامشي".







