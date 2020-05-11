خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن جميع مصادر الدولة من العملة الصعبة تأثرت سلبًا بأزمة كورونا، وهذا الأمر ليس قاصرًا على مصر، بل على العالم أجمع.





وتابع "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك 22 مليون مواطن أمريكي خلال الفترة الأخيرة فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، معقبًا: "العالم كله تأثر بسبب هذه الازمة حتى أمريكا".





ولفت إلى أن أزمة كورونا مستمرة، وتوفر العلاج لن يحدث إلا بعد عام او 18 شهرًا، ولذلك على الدولة أن توازن بين الحرب مع كورونا، والتنمية، ولذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء تصريحات بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر المبارك.





وأشار إلى أن الدولة قد تقوم بإجراءات تقشفية، ولكن هذه الإجراءات لن تشمل تخفيف الرواتب، ولكنه تشمل تقليص مصروفات الدولة، معقبًا: "مفيش واحد هيترفد من شغله رغم هذه الأزمة ".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



