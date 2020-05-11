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تعثر صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:43 ص
بوجبا
بوجبا
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تراجع ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي بول يوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ريال مدريد تراجع عن ضم بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من إمكانية موافقة مانشستر يونايتد على تخفيض قيمة الصفقة وذلك من أجل تسهيل عملية رحيل النجم الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سبب تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع بوجبا هو عدم استعداد النادي الإسباني لدفع 290 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لبول بوجبا خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الملكي بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حال موافقة بوجبا على تخفيض راتبه وذلك بسبب رغبته في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فإن ذلك قد يدفع إدارة الملكي في إعادة التفكير في ضم النجم الفرنسي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا شارك مع مانشستر يونايتد في 7 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وصنع خلالهم هدفين.

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