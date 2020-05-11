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لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
انتقد الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات التابعة للتعليم العالي، حالة التكدس المتواجدة في الشارع رغم أزمة كورونا، قائلاً: " فيروس كورونا متواجد طوال اليوم، وليس فيروسًا ليلًا، لكي يقتصر عدم خروج المواطنين على الليل".

وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الأسبوعين المقبلين هما الأخطر على مصر من حيث احتمالية زيادة الإصابة بفيروس كورونا، بسبب الإزدحام الشديد التي تشهده الأسواق قبل العيد.

لفت إلى أن مصر وكافة دول العالم مضطرة لإعادة الحياة لطبيعتها، لكن على المواطنين مساعدة الدولة في ذلك، من خلا لاتباع الاجراءات الاحترازية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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