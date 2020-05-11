أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجول الكامل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن خطورة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره ، لافتًا إلى أن هذا الفيروس لديه شراسة كبيرة في العدوى، وعنيف.





وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن قيام الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية أمر وارد، ولكن هذا الأمر إن حدث، فسيكون بتوازنات شديدة جدًا، لكن مع وضع الإنسان في الأولوية.





ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن الدولة قد تضطر للحظر الشامل لوقف انتشار فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة، إذا اقتضت الأمور.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



