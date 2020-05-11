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نهال عنبر تعاتب ابنتها ياسمين صبري في "فرصة ثانية"

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة السابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


عاتبت نهال عنبر "روحية" ابنتها ياسمين صبرى "ملك" بسبب وهمها لهم بأنها فقدت الذاكرة طوال الفترة الماضية، ما سببته لهم من قلق، فإندهشت والدتها بأن الطبيبة لا تعلم شئ.

ردت ملك بانها اتفقت مع الطبيبة التي تعالجها على كل شئ، أكدت لهم أنها ام تفعل شئ خطأ ولو الزمن عاد بها مرة أخرى ستقوم بتكرار ذلك ، لأنها تكره الهزيمة وما حدث لها هزيمة وكان لا بد أن يكون لها رد فعل.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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