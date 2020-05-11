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في الحلقة الـ 17 من "سوق الحرير": عمران يضرب فؤاد والشرطة تقبض عليه وصباح ترفض الزواج منه

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
انتهت منذ قليل أحداث الحلقة  السابعة عشر من المسلسل السوري "سوق الحرير" حيث تحاول أم عبد الله تريد تزويج صباح لعمران وصباح ترفض الفكرة ويحتفل عمران بإفتتاح المشغل والمعرض. 

في الوقت نفسه يتشاجر مع فؤاد في المستشفى بسبب شمس و يقوم بضربه و تحضر الشرطة لتقوم بإيقافه في السجن، فيما أم معروف تسأل أم عبد الله عن قصة الولدين ويحتدم الصراع في الحلقات القادمة. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي  , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ومن مصر النجوم  : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة  : دارين حداد.

ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟



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