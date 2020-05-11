سائق يتعاطى المخدرات يطلب من ركابه إجراء التحليل بدلاً منه في "كريزي تاكسي"



الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

ويطلب السمان، أغرب طلب من لراكب بجواره وهو أن يقوم بإعطائه عينة للتحليل بدلاً منهم في حال أوقفهم أحد الكمائن، ثم يستضيف سائق زميله ويحاولان الاثنان أن يجبرا الراكب على إعطاءهم للتحليل، مما يثير قلق الركاب منهم وتوترهم ويبدأون في الاعتداء على السائق فيخبرهم أنه مجرد مقلب وأنهم يهزرون معه.