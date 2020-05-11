أمير طعيمة عن صورته مع رامز جلال: "مجنون رسمي من غير برنامج"



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى، ويتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور.

وعلق" أمير " علي الصورة قائلاً:"هو من يوم ما عرفناه عارفين أن" رامز مجنون رسمي من غير برنامج".