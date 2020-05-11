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أمير طعيمة عن صورته مع رامز جلال: "مجنون رسمي من غير برنامج"

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة له مع الفنان رامز جلال وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهر "طعيمة" يقف لجوار رامز جلال وهو يشير إليه بإصبعة، ويقوم رامز بعمل إشارة "أوك".

وعلق" أمير " علي الصورة قائلاً:"هو من يوم ما عرفناه عارفين أن" رامز مجنون رسمي من غير برنامج".

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى، ويتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور.

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