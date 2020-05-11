Advertisements

نجم يوفنتوس يقترب من الكامب نو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:24 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الدمتناوي

توصل نادي برشلونى الإسباني إلى اتفاق مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانتش لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قد تم الاتفاق ما بين اللاعب ميراليم بيانتش نجم وسط يوفنتوس ونادي برشلونة، على عقد مدته 4 سنوات يبرم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة أن المتبقي لإبرام الصفقة هو الاتفاق بين يوفنتوس وبرشلونة على اللاعبين الآخرين الذين سيتم إدخالهم في صفقة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة على رغبة إدارة نادي يوفينتوس على تواجد اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن صفقة الانتقال.

يذكر أن بيانتش حاول الرحيل عن النادي الإيطالي العام الماضي لكن إدارة السيدة العجوز تمسكت باللاعب، أما الآن فقد عرضت اللاعب على قائمة البيع وأبدت أندية مثل سان جيرمان الإيطالي ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب.

أخبار تهمك

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 9 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ أديب بعد هجوم الإخوان عليه بسبب المصريين العالقين بالخارج

منذ 42 دقيقة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 8 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟