نجم يوفنتوس يقترب من الكامب نو





توصل نادي برشلونى الإسباني إلى اتفاق مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانتش لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قد تم الاتفاق ما بين اللاعب ميراليم بيانتش نجم وسط يوفنتوس ونادي برشلونة، على عقد مدته 4 سنوات يبرم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.





وقالت الصحيفة أن المتبقي لإبرام الصفقة هو الاتفاق بين يوفنتوس وبرشلونة على اللاعبين الآخرين الذين سيتم إدخالهم في صفقة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.





وأكدت الصحيفة على رغبة إدارة نادي يوفينتوس على تواجد اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن صفقة الانتقال.



