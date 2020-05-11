الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي









يستعد نادي الزمالك للدخول في منافسة مع غريمه التقليدي النادي الأهلي في صفقة مفاجأة لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم للفريق.





وسيبدأ مسئولو الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار ومسئولو بيراميدز خلال الفترة القادمة لضم اللاعب في أسرع وقت.





يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع رجب بكار في الصيف ولكن تراجع الفريق من الصفقة ليفسح المجال أمام الزمالك في إنهائها بشكل أسهل.



