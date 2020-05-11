"رضوان عمره ما وعدني وخلف وعده".. نجلاء بدر تمازح جمهورها بصورتها مع محمد رمضان









نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة لها مع الفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل "البرنس" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت "بدر" علي الصورة قائلة :"أنا جوزي وعدني أن اللي هيمس شعره مني هيقسمه نصفين.. رضوان عمره ما وعدني وخلف وعد".يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، النجم محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.ويعرض مسلسل "البرنس"على مجموعة قنوات dmc دي إم سي في تمام الساعة الـ 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.