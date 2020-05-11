نصائح للعناية بالأيدي وتجنب أضرار الكحول.. تعرف عليها

يؤدي كثرة استخدام الكحول كمطهر للأيدي لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي يسهل انتشاره عن طريق الأسطح ومقابض الأبواب وغيرها، إلى مشاكل عديدة مثل جفاف أو تشقق الأيدي وحدوث مشاكل في الأيدي مثل الحساسية وتهيج الجلد والشعور بالحكة والتهاب الجلد على مرور الوقت وعدم تحمل وضع الكحول لدى بعض الناس.





وأوضحت بعض الدراسات أنه توجد طبقة على الجلد يطلق عليها طبقة الميكروبات المفيدة وهي لا تضر البشرة لكن مع كثرة استخدام المطهرات والمعقمات تختفي هذه الطبقة ويحتاج الجلد فترة طويلة لكي يعيد تكوينها مرة ثانية، وتحتوي المطهرات بكل أنواعها بشكل عام على مواد كيميائية يستنشقها الشخص عند استخدامها وتسبب كثرة استخدامها لحرقة في الحلق إلى جانب إلتهاب الغشاء المخاطي أما كثرة استخدام المطهرات التي تلامس الجلد مباشرة تؤدي إلى تآكل الطبقات الجلدية الواقية ويساهم هذا في دخول البكتيريا والميكروبات التي تضر الجلد.





وكلما زاد استخدام الكحول بشكل غير مناسب تنتشر البكتيريا الأقل مقاومة للمضادات الحيوية، وبحسب موقع

"WHO" الخاص بمنظمة الصحة العالمية أنه لا يجب استخدام الكحول أكثر من 5 مرات يوميًا لمنع جفاف وتشقق الأيدي وهذا هو الاستخدام الصحيح.





وتقدم بوابة " الفجر " أهم نصائح الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية للعناية بالأيدي وعدم حدوث ضرر لها بسبب وضع الكحول في النقاط التالية:





1- لا يمكن الاستغناء عن الكحول أو وضع السيليوم وغسل اليد بكثرة ولكن يلزم وضع الكحول وغسل الأيدي بصورة كافية لحمايتنا وحماية البيت لكن مع كل هذا يُنصح بإستخدام كريم طبي حتى يتم تعويض المرحلة الناقصة.





2- يمكن تشبيه الجلد بطوب وأسمنت ويمثل الطوب الجلد والأسمنت يمثل مادة اسمها ثيومايد وهي عبارة عن مادة موجودة في الجلد يوجد بها خلايا وهي التي تؤدي إلى تماسك الخلية مما يعطي ليونة للجلد، ويتوفر الثيومايد في أي نوع كريم مرطب وتتوفر في الصيدليات وتعتبر كلها كريمات طبية مثل البانثينول والفازلين الطبي وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات بها هذه المادة سواء مصرية أو مستوردة.





3- يفضل لمن يجلس في المنزل التقليل من استخدام الكحول والاكتفاء باستمرار غسل الأيدي بكثرة بالماء الجاري والصابون جيدا وأن يستخدم هذه الكريمات المرطبة للحفاظ على مرونة الجلد، وبذلك يتم تقليل الأضرار التي تنتج عن استخدام الكحول بكثرة.



