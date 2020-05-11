Advertisements

خماسي استحقوا الكرة الذهبية في نظر رونالدو الظاهرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:00 ص
الظاهرة رونالدو
الظاهرة رونالدو
محمد الدمتناوي


رأى نجم ريال مدريد السابق رونالدو دي ليما الظاهرة 5 لاعبين كانوا يستحقون الحصول على الكرة الذهبية لكنهم لم يحصدوها خلال مسيرتهم.

ظهر اللاعب رونالدو البرازيلي في بث مباشر عبر منصة "إنستجرام" مع ديل بيرو أسطورة يوفنتوس وقال: "كان هناك 5 لاعبين يستحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية في السابق، وهم (ديل بييرو وباولو مالديني وفرانشيسكو توتي وراؤول جونزاليس)".

وأشاد بمواطنه كارلوس: "بالطبع، لا يجب أن ننسى روبرتو كارلوس، والذي حل وصيفًا في مناسبتين".

وأما أليساندرو فقال عنه: "دائمًا ما كنت تقدم أداءً رائعًا، وكنت تستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظري".

واختتم ديل بيرو حواره فقال: "بالتأكيد كنت أتمنى الفوز الجائزة، لكنني لست نادمًا على عدم الفوز بها، في هذه الحياة أنت تفوز وتخسر، كما حدث معي في دوري أبطال أوروبا أو البطولة الأوروبية".

أخبار تهمك

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 8 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ 42 دقيقة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لـ أديب بعد هجوم الإخوان عليه بسبب المصريين العالقين بالخارج

منذ 43 دقيقة

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:52 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟