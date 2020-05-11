خماسي استحقوا الكرة الذهبية في نظر رونالدو الظاهرة









رأى نجم ريال مدريد السابق رونالدو دي ليما الظاهرة 5 لاعبين كانوا يستحقون الحصول على الكرة الذهبية لكنهم لم يحصدوها خلال مسيرتهم.





ظهر اللاعب رونالدو البرازيلي في بث مباشر عبر منصة "إنستجرام" مع ديل بيرو أسطورة يوفنتوس وقال: "كان هناك 5 لاعبين يستحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية في السابق، وهم (ديل بييرو وباولو مالديني وفرانشيسكو توتي وراؤول جونزاليس)".





وأشاد بمواطنه كارلوس: "بالطبع، لا يجب أن ننسى روبرتو كارلوس، والذي حل وصيفًا في مناسبتين".





وأما أليساندرو فقال عنه: "دائمًا ما كنت تقدم أداءً رائعًا، وكنت تستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظري".



