رجاء الجداوي ترتدي الحجاب.. والجمهور: "مبروك يا حاجة"

Advertisements



نشرت الفنانة رجاء الجداري صورها لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك من كواليس مسلسل "لعبة النسيان" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".



وعلقت "الجداوي"علي الصورة قائلة: "zozo" زوزو " في إشارة منها إلى الدور الذي تلعبه في مسلسل "لعبه النسيان" الذي يعرض حالياً علي شاشات التليفيزيون".



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي،



وشار إلي أن" لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات "mbc مصر" الساعة 10:00 مساءً و4 والنصف عصرًا على "mbc مصر"، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة "mbc مصر 2"، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





