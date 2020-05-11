Advertisements

رجاء الجداوي ترتدي الحجاب.. والجمهور: "مبروك يا حاجة"

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة رجاء الجداري صورها لها وهي ترتدي الحجاب، وذلك من كواليس مسلسل  "لعبة النسيان" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".

وعلقت "الجداوي"علي الصورة قائلة: "zozo" زوزو " في إشارة منها إلى الدور الذي تلعبه في مسلسل "لعبه النسيان" الذي يعرض حالياً علي شاشات التليفيزيون".

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي،

وشار إلي أن" لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.


ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات "mbc مصر" الساعة 10:00 مساءً و4 والنصف عصرًا على "mbc مصر"، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة "mbc مصر 2"، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


أخبار تهمك

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:52 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟