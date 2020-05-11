طلب مفاجئ من فايلر بشأن استكمال الدوري









حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن منذ عدة أيام تأجيل بطولة الدوري المصري من جديد ولم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن.





وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي انه يرغب في استمرار المسابقه هذا الموسم وطالبهم بالضغط على اتحاد الكرة ليعود النشاط الرياضي وألا يتم اتخاذ قرار الإلغاء.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري



