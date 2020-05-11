"ثقة في الله نجاح".. محمد رمضان يحتفل بوصول قناته بيوتيوب لـ9 ملايين مشترك





احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول قناتة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لـ 9 ملايين مشترك، وذلك من خلال فيديو عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "رمضان" قائلاً للجمهور : "شكراً ليكم قناتي علي اليوتيوب وصلت لتسعة مليون مشترك.. ثقه في الله نجاح"."thank you my youtube channel reached 9million subscribers, ثقه في الله نجاح".وتصدر "رمضان" مؤشرات بحث"جوجل " و تريندات السوشيل ميديا أيضاً بسبب أغانيه المميزه التي عشقها الجمهور، وبسبب مسلسله "البرنس" الذي يعرض حالياً علي شاشات التليفيزيون.يُشار أن محمد رمضان يشارك في مسلسل" البرنس" والذي يعرض حالياً علي شاشات التليفيزيون و مسلسل"البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.