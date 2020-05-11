وفاء عامر تهنىء باسكال مشعلاني وإيساف بـ"فرصة نرجع"





أشادت النجمة وفاء عامر، بكليب "فرصة نوجع" للمطربة اللبنانية باسكال مشعلاني وإيساف، والتي تعطي نوعًا من التفائل والأمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسب أزمة فيروس كورونا.ونشرت وفاء عامر، مقطعًا من الكليب عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلةك "الف مبروك لبسكال مشعلاني وايساف والفريق العمل واستاذ احمد حسني علي الاغنية الجميلة دي الي بتعبر عن الظروف الحالي".يعتبر ديو "فرصة نرجع " أول عمل يجمع باسكال مشعلاني وايساف ولأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع محمد الشاعر، وتم تصوير الكليب ما بين الإسكندرية ولبنان تحت قيادة المخرج فادي إلياس.