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سارة عادل تكشف ليوسف الشريف علاقتها بأحمد مجدي في "النهاية"

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:36 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تدخل سليمة منزل زين ويسألها كيف دخلت لتبلغوا أن تصريحها الأمني يدخلها أي مكان، ثم تكشف له عن معرفتها وإرتباطها بأرسلان ولكن أهله رفض زواجهم وعرفت بالصدفة أن حياة أرسلان في خطر وظلت لسنوات تحاول حماية هؤلاء الناس، وأن الحرب على الأرض تقترب والأغنياء محميين والذي قتل أرسلان يحاول أن يوقع بين العائلات.

وتقول له أنها تعلم إنها تكذب لأن الثقة بينهم ليست كبيرة لكن المهم أن الجاني الحقيقي يتعرف، وتكشف له عن مراقبتها له وتكليفها من أدهم لمعرفة عنه كل شئ ووافقت على هذه المهمة لحب وخوف أدهم عليه.

يقول زين لها أنه مع الأسف ليس لديه أي معلومة للاستفادة بها فيما تريد، وتطلب منه أن يحاول تذكر أي شئ لإنقاذ الواحة ليقص لها مقابلته به وأن نص كلامه مع أرسلان لا يتذكره، وتطلب منه أن يفكر فيما قالته ويرد عليها بعد إنهاء عملع اليوم وتحاول تذكره أنه يريد إنقاذ العالم وهذه فرصة ذهبية له.

وتذهب ويتحدث زين مع نفسه أنها تكذب كذب رخيص لكن من المؤكد أنها لا تعلم عن رسالة أرسلان له، ويبدأ بالتفكير في معادلة بيتا جاما الذي تركها له أرسلان قبل وفاته، وما علاقة الأشعة الشمسية بالعالم وأرسلان كان ليس عالم وأنه كان الشئ الوحيد الصادق.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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