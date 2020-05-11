الزمالك يجدد مفاضاته مع نجم بيراميدز بعد تراجع الأهلي

يخطط جهاز الكرة في نادي الزمالك لإعادة فتح خط المفاوضات مع رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الزمالك قرر إعادة النظر في هذا الأمر بعدما علم أن إدارة الأهلي قررت الانسحاب من التفاوض على الظفر بخدمات اللاعب، خاصة في ظل حاجة القلعة البيضاء لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد.





ويتواجد على رادار الزمالك في الوقت الحالي لتدعيم هذا المركز، كلا من، مر جابر، لاعب بيراميدز، وكريم العراقى، لاعب المصرى البورسعيدى، بجانب رجب بكار.



