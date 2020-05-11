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مائدة رمضان 2020 .. طريقة تحضير المكرونة النجرسكو على الفطار (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:53 ص
مكرونة نجرسكو
مكرونة نجرسكو
نقدم لكِ عزيزتي في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، طريقة تحضير مائدة لذيذة لعزومات الشهر الكريم، حيث نستعرض معكِ طريقة عمل المكرونة النجرسكو، لكي تقومين بتجهيزهم لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار وإخراجهم مثل المطاعم:

مقادير المكرونة النجرسكو

 كيس مكرونة شرايط أو اسباجتي
5  ملاعق كبيرة من  الدقيق
2  ملعقة كبيرة من  زيت 
¾ كيلو إلا ربع لبن
فراخ مسلوقة مقطعة مكعبات أو شرائح رفيعة على حسب رغبتك
1 كوب خليط جبن موتزاريلا ورومى وشيدرأو أى انواع جبن لديكى
ربع معلقة ملح
رشة فلفل
رشة قرفة
معلقة زعتر

مقادير طريقة عمل البشاميل للنجرسكو

50 جرام دقيق
50 جرام زبدة، مكعبات
60 مل حليب السائل
ملح
فلفل

طريقة تحضير البشامل

1- تُذوّب الزبدة فى قدر على النار، يضاف الدقيق ويُحرك بملعقة خشبية حتى يشرب الدقيق كل الزبدة ثم تترك قليلًا.

2- يضاف الحليب تدريجيًا ببطء ويُستمر بالتحريك بسرعة كبيرة حتى تكتسب الصلصة قوامًا كثيفًا، بالإمكان زيادة أو تخفيف كميّة الحليب حسب الكثافة المرغوبة.

3- من المهم الاستمرار بالتحريك بسرعة كبيرة حتى لا تتشكل كُتل بالبشاميل، وهذا هو سر نجاحها، تطفأ النار، من ثم يضاف الملح، الفلفل وجوزة الطيب وتُحرّك جيدًا.

طريقة تحضير النجرسكو

1- تسلق المكرونة فى إناء عميق "نصف سواء".

2- يجهز البشاميل بطريقته المعتادة ولكن زودى المياه أو اللبن نجعله قوامه خفيف.

3- يشوح الدقيق فى الزيت ثم نضع اللبن قليلاً فقليلاً مع التقليب المستمر حتى لا يكلكع ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات.

4-  نسلق الفراخ ونقطعها بشكل عشوائى أو مكعبات حسب الرغبة، ومن الأفضل لتعطى طعم أروع أن تشوح فى ملعقة زبدة مع رشة زعتر.

5- نخلط المكرونة بعد سلقها مع البشاميل الخفيف ثم نحضر صينية بايريكس ونضع طبقة مكرونة وفوقها الدجاج ونوزعها بشكل متساوى مع رشة جبنة ثم باقى المكرونة نفردها على وجه الصينية مع رشة جبن موتزاريلا، وتترك فى الفرن لحين احمرار وجهها.

الطريقة الثانية لتحضير المكرونة النجرسكو

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