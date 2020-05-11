عمرو محمود ياسين: نجاح مسلسل "ونحب تاني ليه" فاق توقعاتي





عبر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عن سعادته نجاح مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز: قائلًا: "توقعي لنجاح المسلسل كان كبير ولكن ما حققه المسلسل من النجاح فاق كل التوقعات"



وأشار خلال لقائه في برنامج "فنان من البيت" والذي يبث علي راديو إف إم مع الإعلامية إنجي علي، إلى أن النجاح مسألة لها معايير ولا يأتي صدفة , فالنجاح له خطوات معينة لابد فعلها للوصول للنجاح , وعندما أقوم بهذه الخطوات أتوقع نجاح أي عمل وهذا ما حدث مع مسلسل "ونحب تاني ليه".



مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية