أحمد وفيق يعد نهال نور بتغيير مجرى حياتها

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يقابل مؤنس ريناد ويخبرها أنها الوحيدة التي استطاعت الهروب منه، إلا واحد أخر غيرها ويسأل عن اخواتها لترد عليه أن اخواتها ليس لهم ذمب وهما صغار ليقول لها أنها مازالت قوية ولا تخاف من شئ.



وتقول ريناد أنها تخاف من كل شئ ومن نومها وخوفها على اخواتها وتفكيرها طول الليل كيف تطعمهم وتخاف من التعليم مع أن العلم نور.



ليقول لها أنه ليس جاء للقبض عليها وجاء لتكليفها بمهمة ويبلغها أنه يجب أن تضع يدها بيده لتقضي على الخطر الذي يهدد العالم وسيساعدها في كل شئ، وستتعلم في مدارس انترناشونال.



ويبلغها أن زين من الممكن أن يقتلها إذا شعر أنها خطر عليه، لتقول له أن المهندس زين مستحيل يؤذيهم ليكشف لها أن هذا ليس زين الحقيقي وسيخبرها بكل شئ ولكن عليها تنفيذ ما يطلبه منها.



وتبدأ ريناد بالتنصت على مراد المحروق وطومان والروبوت أثناء إقتراح خطتهم لمهاجمة مصنع إنيرجي كو، ويقترح طومان كسر الحائط بأي قنابل وينزعج منه مراد المحروق وأنه الرئيس وهو الذي عليه التخطيط والتنفيذ.







وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.