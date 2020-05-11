لهذا السبب.. روبوت يوسف الشريف يطلب الاستعانة بشخص آخر غير محمد لطفي

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يبدأ مراد المحروق بوضع خطة مع الروبوت زين وطومان لمهاجمة مصنع إنيرجي كو، ويقترح طومان كسر الحائط بأي قنابل وينزعج منه مراد المحروق وأنه الرئيس وهو الذي عليه التخطيط والتنفيذ.



ويقول مراد المحروق لزين أن هذا المكان به جميع الاسيهات، وبعد الانتهاء سوف يجلب له الاسيهات وإلا سيجعله محروق شبهه.



ثم يذهبون، ويقول طومان لزين كيف بإمكانهم حمل الحديد وأنهم يحتاجون خطة أخرى، ليرد زين بالرفض وأنهم يحتاجون شخص أخر غير مراد المحروق.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.